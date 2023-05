FÊTE DE LA SAINT JACQUES 51 Place Saint-Jacques, 25 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Dès 10h, découverte de l’exposition sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle, à 17h moment de poésie sur fond de musique romantique par Antoine Munoz Romero et à 18h mise en place de la statue Saint Jacques, pèlerin, suivie d’une messe de Mgr Norbert Turini. Et pour l’occasion, de 10h à 16h, le gîte Bon Camino ouvrira ses portes (38 route de Sérignan). Entrée libre..

2023-07-25 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-25 . .

51 Place Saint-Jacques

Béziers 34500 Hérault Occitanie



From 10am, discovery of the exhibition on the roads to Santiago de Compostela, at 5pm a moment of poetry with romantic music by Antoine Munoz Romero and at 6pm the statue of Saint Jacques, pilgrim, followed by a mass by Mgr Norbert Turini. And for the occasion, from 10am to 4pm, the Bon Camino lodge will open its doors (38 route de Sérignan). Free admission.

A partir de las 10 h, descubrimiento de la exposición sobre los caminos de Santiago de Compostela, a las 17 h un momento de poesía con música romántica a cargo de Antoine Munoz Romero y a las 18 h la instalación de la estatua de Santiago, peregrino, seguida de una misa por Mons. Norbert Turini. Y para la ocasión, de 10.00 a 16.00 horas, la casa rural Bon Camino abrirá sus puertas (38 route de Sérignan). Entrada gratuita.

Ab 10 Uhr: Entdeckung der Ausstellung über die Wege nach Santiago de Compostela, um 17 Uhr ein Moment der Poesie mit romantischer Musik von Antoine Munoz Romero und um 18 Uhr Aufstellung der Statue Saint Jacques, pèlerin, gefolgt von einer Messe von Mgr Norbert Turini. Und zu diesem Anlass wird von 10 bis 16 Uhr die Unterkunft Bon Camino (38 route de Sérignan) ihre Türen öffnen. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-05-18 par OT BEZIERS MEDITERRANEE