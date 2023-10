Festival Tous En Scène | Concert piano-voix de Julie Zenatti 51, place Alfred Thomas Ouistreham, 28 mars 2024, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Le « Festival Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella » est de retour pour sa troisième édition, et cette année, il vous réserve une surprise de taille ! Du 28 au 31 mars 2024, l’événement tant attendu revient avec une programmation riche, alliant théâtre, humour, et, pour la première fois, un concert !

C’est une grande nouveauté pour le Festival Tous en scène ! En plus des trois spectacles habituels, cette édition accueillera un jour supplémentaire dédié à la musique. Le jeudi 28 mars, le rideau se lèvera au Casino Barrière Ouistreham Riva Bella avec un concert piano-voix de la talentueuse JULIE ZENATTI.

« Des amis pour la vie une histoire pour toujours… » Des chansons, des souvenirs et des amis, le nouveau spectacle de Julie Zenatti est un hommage à 25 années de carrière, 8 albums, 12 tournées, et plus de 2 millions de disques vendus.

Julie est comme une sœur, une confidente, un souvenir ou un repère. Sa voix cristalline découverte dans le rôle de Fleur de Lys de Notre-Dame de Paris en 1998 est entrée dans le cœur des gens… Aujourd’hui elle parcourt la France et revisite l’ensemble de son répertoire et celui de la chanson française.

Une convivialité hors du commun et un rapport à son public d’une honnêteté incomparable, Julie et son piano viennent chanter la vie… célébrer cette relation avec son public, et lui dire merci.

Billetterie : Casino Barrière Ouistreham, sur place ou au 02 31 36 30 00..

51, place Alfred Thomas Casino Barrière

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



The « Festival Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella » is back for its third edition, and this year it has a big surprise in store for you! From March 28 to 31, 2024, the long-awaited event returns with a rich program combining theater, comedy and, for the first time, a concert!

The Festival Tous en scène is all new! In addition to the usual three shows, this edition will feature an extra day dedicated to music. On Thursday March 28, the curtain rises at the Casino Barrière Ouistreham Riva Bella with a piano-vocal concert by the talented JULIE ZENATTI.

« Des amis pour la vie une histoire pour toujours? Songs, memories and friends, Julie Zenatti’s new show is a tribute to a 25-year career, 8 albums, 12 tours, and over 2 million records sold.

Julie is like a sister, a confidante, a memory or a landmark. Her crystalline voice, discovered in 1998 in the role of Fleur de Lys in Notre-Dame de Paris, has entered people’s hearts? Today, she travels the length and breadth of France, revisiting her own repertoire and that of French chanson.

With an uncommon conviviality and an incomparably honest relationship with her audience, Julie and her piano come to sing of life? to celebrate this relationship with her public, and to say thank you.

Tickets: Casino Barrière Ouistreham, on site or on 02 31 36 30 00.

El « Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella Festival » vuelve en su tercera edición, ¡y este año le tiene reservada una gran sorpresa! Del 28 al 31 de marzo de 2024, el esperado evento regresa con un rico programa que combina teatro, comedia y, por primera vez, ¡un concierto!

El Festival Tous en scène es toda una novedad Además de los tres espectáculos habituales, este año habrá un día más dedicado a la música. El jueves 28 de marzo se abrirá el telón en el Casino Barrière Ouistreham Riva Bella con un concierto de piano y voz de la talentosa JULIE ZENATTI.

« Des amis pour la vie une histoire pour toujours? Con canciones, recuerdos y amigos, el nuevo espectáculo de Julie Zenatti es un homenaje a 25 años de carrera, 8 álbumes, 12 giras y más de 2 millones de discos vendidos.

Julie es como una hermana, una confidente, un recuerdo o un hito. Su voz cristalina, descubierta en 1998 en el papel de Fleur de Lys en Notre-Dame de Paris, ha entrado en el corazón de la gente? Hoy viaja por toda Francia, repasando su repertorio y el de la chanson francesa.

Con su simpatía fuera de lo común y su relación incomparablemente honesta con el público, Julie y su piano vienen a cantarle a la vida… a celebrar esta relación con su público y a darle las gracias.

Entradas en: Casino Barrière Ouistreham, in situ o en el 02 31 36 30 00.

Das « Festival Tous en scène à Ouistreham Riva-Bella » findet zum dritten Mal statt, und dieses Jahr wartet es mit einer großen Überraschung auf Sie! Vom 28. bis 31. März 2024 kehrt das lang erwartete Ereignis mit einem reichhaltigen Programm zurück, das Theater, Humor und zum ersten Mal auch ein Konzert vereint!

Das ist eine große Neuheit für das Festival Tous en scène! Neben den drei üblichen Aufführungen wird es in diesem Jahr einen zusätzlichen Tag geben, der der Musik gewidmet ist. Am Donnerstag, dem 28. März, hebt sich der Vorhang im Casino Barrière Ouistreham Riva Bella mit einem Piano-Voice-Konzert der talentierten JULIE ZENATTI.

« Freunde fürs Leben eine Geschichte für die Ewigkeit? Lieder, Erinnerungen und Freunde – Julie Zenattis neue Show ist eine Hommage an ihre 25-jährige Karriere, 8 Alben, 12 Tourneen und mehr als 2 Millionen verkaufte Tonträger.

Julie ist wie eine Schwester, eine Vertraute, eine Erinnerung oder ein Bezugspunkt. Ihre kristallklare Stimme, die sie 1998 in der Rolle der Fleur de Lys in Notre-Dame de Paris entdeckte, hat sich in die Herzen der Menschen gebrannt Heute reist sie durch ganz Frankreich und gibt ihr gesamtes Repertoire und das des französischen Chansons zum Besten.

Mit ihrer außergewöhnlichen Geselligkeit und einer unvergleichlich ehrlichen Beziehung zu ihrem Publikum singt Julie mit ihrem Klavier vom Leben? feiert diese Beziehung zu ihrem Publikum und sagt Danke.

Eintrittskarten: Casino Barrière Ouistreham, vor Ort oder unter 02 31 36 30 00.

