Le Casino Barrière de Ouistreham | RDV Découverte 51 Place Alfred Thomas Ouistreham, 12 février 2024, Ouistreham.

Ouistreham Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 14:00:00

fin : 2024-02-12 15:30:00

L’équipe du Casino Barrière Ouistreham vous invite à découvrir son univers festif : machines à sous, jeux de table, spectacles…

Lors de votre visite, vous aurez rendez-vous avec l’histoire de cet établissement de loisirs, anciennement nommé le « Casino Queen Normandy » !

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 11 janvier 2024, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham..

51 Place Alfred Thomas Casino Barrière

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



