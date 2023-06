Le Chaunu Show 51 Place Alfred Thomas Ouistreham, 23 juin 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Venez assister au Chaunu Show en direct au Casino Barrière de Ouistreham !

Toutes les recettes de la soirée seront reversées au profit de la SNSM de Ouistreham..

2023-06-23 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-23 . .

51 Place Alfred Thomas Casino Barrière

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Come and watch the Chaunu Show live at the Casino Barrière de Ouistreham!

All proceeds from the evening will be donated to the Ouistreham SNSM.

Asista en directo al espectáculo de Chaunu en el Casino Barrière de Ouistreham

Todos los beneficios de la velada se donarán a la SNSM de Ouistreham.

Erleben Sie die Chaunu-Show live im Casino Barrière in Ouistreham!

Alle Einnahmen des Abends gehen zu Gunsten der SNSM von Ouistreham.

