51 NUANCES DE JAUNE COMEDIE DE METZ Metz, vendredi 15 mars 2024.

Héléna, stricte et un peu coincée, directrice d’une grande marque de luxe, apprend que son mari l’a trompé et décide de se mettre au vert…Elle croit partir à Megève mais se retrouve en panne dans un bled paumé et abandonné du nom de Puy Sans fond. Il ne reste qu’un bar miteux. Le souci, c’est qu’il est impossible de la dépanner avant le lundi. Elle va donc passer son week-end dans le bar car il n’y a aucun hôtel ni chambre d’hôtes aux alentours. Le bar est tenu par Jean-Michel, crade, misogyne, désagréable et souvent bourré, qui vit seul avec sa plante verte mais produisant un pastis aux vertus… extraordinaires . La rencontre entre ces deux âmes perdues, totalement opposées, promet d’être explosive dans cette comédie romantiquement drôle.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 21:00

COMEDIE DE METZ 1-3 RUE DU PONT SAINT-MARCEL 57000 Metz 57