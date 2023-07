Laine et Compagnie 51, La Chapelle Château-Chervix, 3 juillet 2023, Château-Chervix.

Château-Chervix,Haute-Vienne

Fabrication Artisanale Française de literie écologique garnie en 100% pure laine du limousin. Fabrication de matelas, futons, couettes, surmatelas, oreillers…Fabrication Artisanale Française de literie écologique garnie en 100% pure laine du limousin. L’ensemble de notre gamme est fabriquée dans nos ateliers en Limousin. Nous maitrisons toutes les étapes depuis la sélection de la laine chez nos partenaires éleveurs jusqu’au produit fini. Pour votre confort la laine de mouton procure la sensation d’un nid douillet, propice à un sommeil réparateur. Fibre naturelle vivante, la laine agit comme une seconde peau en laissant respirer votre corps. Nous proposons, des ateliers découverte, visites d’entreprises et notre Showroom.

Nouveauté la boutique est ouverte du lundi au samedi..

Mardi 09:00:00 fin : . .

51, La Chapelle

Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



French handcrafted ecological bedding filled with 100% pure Limousin wool. Manufacture of mattresses, futons, comforters, mattress toppers, pillows…French handcrafted ecological bedding filled with 100% pure Limousin wool. Our entire range is manufactured in our Limousin workshops. We control every stage from wool selection by our partner breeders to the finished product. For your comfort, sheep’s wool provides the sensation of a cosy nest, conducive to restful sleep. A living natural fiber, wool acts like a second skin, letting your body breathe. We offer discovery workshops, company visits and our showroom.

Our new boutique is open from Monday to Saturday.

Ropa de cama ecológica artesanal francesa rellena de 100% pura lana de Limousin. Fabricación de colchones, futones, edredones, cubrecolchones, almohadas… Ropa de cama ecológica hecha a mano en Francia y rellena al 100% de pura lana de Limousin. Toda nuestra gama se fabrica en nuestros talleres de Limousin. Controlamos todas las etapas, desde la selección de la lana por nuestros ganaderos asociados hasta el producto acabado. Para su comodidad, la lana de oveja proporciona la sensación de un nido acogedor, propicio para un sueño reparador. La lana, una fibra natural viva, actúa como una segunda piel que deja respirar al cuerpo. Ofrecemos talleres de descubrimiento, visitas a empresas y nuestra sala de exposición.

Nuestra nueva boutique está abierta de lunes a sábado.

Französische handwerkliche Herstellung von ökologischen Bettwaren mit Füllung aus 100% reiner Limousin-Wolle. Herstellung von Matratzen, Futons, Steppdecken, Matratzenauflagen, Kopfkissen…Französische handwerkliche Herstellung von ökologischen Bettwaren, gefüllt mit 100% reiner Limousin-Wolle. Unsere gesamte Produktpalette wird in unseren Werkstätten im Limousin hergestellt. Wir beherrschen alle Schritte von der Auswahl der Wolle bei unseren Partnerzüchtern bis zum fertigen Produkt. Für Ihren Komfort sorgt Schafwolle für das Gefühl eines gemütlichen Nests, das einen erholsamen Schlaf fördert. Als lebendige Naturfaser wirkt die Wolle wie eine zweite Haut und lässt Ihren Körper atmen. Wir bieten Entdeckungsworkshops, Unternehmensbesuche und unseren Showroom an.

Neu ist, dass der Laden von Montag bis Samstag geöffnet ist.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne