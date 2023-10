Spectacle son et lumière dans la basilique Notre-Dame d’Alençon 51 Grande Rue Alençon, 29 octobre 2023, Alençon.

Alençon,Orne

A Alençon est née une des françaises les plus connues dans le monde : Thérèse Martin, Thérèse de Lisieux. A l’occasion des 150 ans de sa naissance, venez découvrir ou redécouvrir sa vie et son extraordinaire rayonnement au travers d’un spectacle exceptionnel au cœur de la Basilique Notre-Dame d’Alençon. Un spectacle vidéo, son et lumière, à partager en famille au cœur des vacances de la Toussaint..

2023-10-29 19:30:00 fin : 2023-10-29 20:30:00. .

51 Grande Rue

Alençon 61000 Orne Normandie



Alençon is the birthplace of one of the world?s most famous Frenchwomen: Thérèse Martin, Thérèse de Lisieux. On the occasion of the 150th anniversary of her birth, come and discover or rediscover her life and extraordinary influence through an exceptional show at the heart of the Basilique Notre-Dame d?Alençon. A video, sound and light show to share with the whole family during the All Saints? vacation season.

Alençon es la cuna de una de las mujeres francesas más famosas del mundo: Thérèse Martin, Teresa de Lisieux. Con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, venga a descubrir o redescubrir su vida y su extraordinaria influencia a través de un espectáculo excepcional en el corazón de la Basílica de Notre-Dame de Alençon. Un espectáculo de vídeo, luz y sonido para disfrutar en familia durante las fiestas de Todos los Santos.

In Alençon wurde eine der weltweit bekanntesten Französinnen geboren: Thérèse Martin, Thérèse de Lisieux. Anlässlich des 150. Jahrestags ihrer Geburt können Sie ihr Leben und ihre außergewöhnliche Ausstrahlung in einer außergewöhnlichen Show im Herzen der Basilika Notre-Dame d’Alençon entdecken oder wiederentdecken. Eine Video-, Ton- und Lichtshow, die Sie mit Ihrer Familie während der Allerheiligenferien genießen können.

