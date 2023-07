BALADE NATURE ET DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES ET MÉDICINALES 51 Chemin du Motty Nalliers, 20 juillet 2023, Nalliers.

Nalliers,Vendée

Envie d’aventure ? Je vous propose de découvrir les plantes médicinales entre plaine et marais. Ça vous tente ?.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 19:00:00. .

51 Chemin du Motty

Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire



Looking for adventure? I suggest you discover medicinal plants between the plains and the marshes. Would you like to join me?

¿Buscas aventura? Te propongo descubrir plantas medicinales entre llanuras y pantanos. ¿Le tienta?

Lust auf ein Abenteuer? Ich schlage Ihnen vor, die Heilpflanzen zwischen Ebene und Sumpf zu entdecken. Haben Sie Lust dazu?

