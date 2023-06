CONCEPTION D’UNE FRESQUE 51 avenue de Lorraine Florange, 12 juin 2023, Florange.

Gratuit, sur inscription – De 4 à 9 ans

À l’occasion de la grande fête du livre jeunesse « Partir en livre » qui se déroulera partout en France, la médiathèque de Florange proposera aux enfants de créer une fresque sur le thème de la liberté. Cette dernière sera exposée à la médiathèque.. Enfants

51 avenue de Lorraine

Florange 57190 Moselle Grand Est



Free, registration required – Ages 4 to 9

To coincide with the « Partir en livre » children’s book festival taking place all over France, the Florange media library will be inviting children to create a fresco on the theme of freedom. The mural will be exhibited at the media library.

Gratuito, previa inscripción – De 4 a 9 años

En el marco del festival del libro infantil « Partir en livre » que se celebra en toda Francia, la mediateca de Florange ofrece a los niños la posibilidad de crear un fresco sobre el tema de la libertad. El fresco se expondrá en la mediateca.

Kostenlos, mit Anmeldung – Von 4 bis 9 Jahren

Anlässlich des großen Kinderbuchfestes « Partir en livre », das in ganz Frankreich stattfindet, bietet die Mediathek in Florange Kindern die Möglichkeit, ein Fresko zum Thema Freiheit zu gestalten. Dieses wird in der Mediathek ausgestellt.

