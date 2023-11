L’HEURE DU CONTE 51 Avenue de Lorraine Florange, 25 novembre 2023, Florange.

Florange,Moselle

Ici on ne lit pas, on conte ! Et vous pouvez compter sur nous pour vous faire voyager à travers des histoires tantôt fantastiques, drôles, touchantes et palpitantes. Evidemment, les aventures ne s’arrêtent pas là. Les bibliothécaires proposent ensuite aux enfants un bricolage pour rapporter un souvenir chez soi !

De 4 à 9 ans. Sur inscription.. Enfants

Samedi 2023-11-25 10:30:00 fin : 2023-11-25 11:30:00. 0 EUR.

51 Avenue de Lorraine Médiathèque de Florange

Florange 57190 Moselle Grand Est



Here we don’t read, we tell stories! And you can count on us to take you on a journey through fantastic, funny, touching and thrilling stories. Of course, the adventures don’t stop there. The librarians then offer the children a craft to take home as a souvenir!

Ages 4 to 9. On registration.

Aquí no leemos, ¡contamos historias! Y puede contar con nosotros para que le llevemos de viaje a través de historias fantásticas, divertidas, conmovedoras y emocionantes. Por supuesto, las aventuras no terminan ahí. Después, los bibliotecarios ofrecen a los niños una manualidad para que se la lleven a casa como recuerdo

De 4 a 9 años. Es necesario inscribirse.

Hier wird nicht gelesen, hier wird erzählt! Und Sie können sich darauf verlassen, dass wir Sie auf eine Reise durch Geschichten mitnehmen, die mal fantastisch, mal lustig, mal rührend und mal spannend sind. Natürlich hören die Abenteuer hier nicht auf. Die Bibliothekarinnen schlagen den Kindern anschließend eine Bastelarbeit vor, um ein Souvenir mit nach Hause zu nehmen!

Von 4 bis 9 Jahren. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-31 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME