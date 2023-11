EXPOSITION (R)ÉVOLUTION DANS LA SCULPTURE 51 avenue de Lorraine Florange, 3 novembre 2023, Florange.

De petites œuvres imprimées en 3D seront également proposées à la vente entre 5 et 20 euros au bénéfice des Restos du Cœur de Fameck tout le mois de novembre.

Avant de se lancer dans l’impression 3D, Roland Gonzalez a d’abord sculpté le métal, puis la pierre de Jaumont. Récompensé à plusieurs reprises par des prix, l’artiste a également réalisé des sculptures à base d’argile, de plâtre et de résine.. Tout public

Vendredi 2023-11-03 fin : 2023-11-30 . 0 EUR.

51 avenue de Lorraine

Florange 57190 Moselle Grand Est



Small 3D-printed works will also be on sale for between 5 and 20 euros, in aid of the Restos du C?ur de Fameck throughout November.

Before getting into 3D printing, Roland Gonzalez first sculpted metal, then Jaumont stone. The award-winning artist has also created sculptures in clay, plaster and resin.

También se pondrán a la venta pequeñas obras impresas en 3D por entre 5 y 20 euros a beneficio de los Restos du Cœur de Fameck durante todo el mes de noviembre.

Antes de iniciarse en la impresión 3D, Roland González esculpió primero metal y luego piedra de Jaumont. Ganador de varios premios, el artista también ha creado esculturas en arcilla, yeso y resina.

Kleine 3D-gedruckte Kunstwerke werden außerdem den ganzen November über für 5 bis 20 Euro zugunsten der Restos du C?ur in Fameck zum Verkauf angeboten.

Bevor Roland Gonzalez mit dem 3D-Druck begann, arbeitete er zunächst als Bildhauer aus Metall und dann aus Jaumont-Stein. Der mehrfach preisgekrönte Künstler hat auch Skulpturen aus Ton, Gips und Harz hergestellt.

