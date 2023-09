LECTURE – RACLÉE DE VERTS 51 avenue de Lorraine Florange, 27 octobre 2023, Florange.

À Saint Etienne, la vie de Michel se résume à peu de chose : nourrir son chien, regarder les matchs de foot et étrangler des vieilles dames. Un beau programme auquel il s’astreint avec Janvion, le chien en question, aussi crétin qu’agonisant. Seulement à chaque nouveau meurtre, Michel se réveille avec un sens en moins. L’odorat, le goût, le toucher… Dans son pavillon sordide, Michel commence à se demander si tout tourne bien rond. Question neurones, Michel, c’est pas la ligue des champions.

Ce court roman noir méchamment drôle, nous plonge dans la folie d’un meurtrier névrosé, stéphanois solitaire et violemment passionné de foot, mais à chaque meurtre un changement radical s’opère en lui bouleversant radicalement le cours de son existence.

Lecture proposée par Jacques Merle, de la Cie La Muse errante.. Adultes

Vendredi 2023-10-27 20:00:00 fin : 2023-10-27 21:45:00. 0 EUR.

Michel’s life in Saint Etienne boils down to feeding his dog, watching soccer and strangling old ladies. It’s a fine program he follows with Janvion, the dog in question, as moronic as he is dying. But with each new murder, Michel wakes up with one of his senses missing. Smell, taste, touch… In his sordid bungalow, Michel begins to wonder if everything is going right. When it comes to neurons, Michel isn’t in the Champions League.

This wickedly funny short novel plunges us into the madness of a neurotic murderer, a solitary man from Saint-Etienne with a violent passion for soccer. But with each murder, a radical change takes place within him, radically altering the course of his existence.

Reading by Jacques Merle, from Cie La Muse errante.

La vida de Michel en Saint Etienne se reduce a dar de comer a su perro, ver partidos de fútbol y estrangular ancianas. Es un buen programa que sigue con Janvion, el perro en cuestión, tan imbécil como moribundo. Pero con cada nuevo asesinato, Michel se despierta sin uno de sus sentidos. El olfato, el gusto, el tacto… En su sórdido bungalow, Michel empieza a preguntarse si todo va bien. Cuando se trata de neuronas, Michel no está en la Liga de Campeones.

Esta novela negra corta y perversamente divertida nos sumerge en la locura de un asesino neurótico, un hombre solitario de Saint-Etienne con una violenta pasión por el fútbol. Pero con cada asesinato, se produce un cambio radical en su interior, que altera radicalmente el curso de su vida.

Una lectura de Jacques Merle, de la Cie La Muse errante.

Michels Leben in Saint Etienne besteht aus wenig mehr als seinen Hund zu füttern, Fußballspiele anzusehen und alte Damen zu erwürgen. Das ist ein schönes Programm, das er zusammen mit Janvion, dem Hund, der ebenso dumm wie sterbend ist, absolviert. Doch bei jedem neuen Mord wacht Michel mit einem Sinn weniger auf. Der Geruchssinn, der Geschmackssinn, der Tastsinn… In seinem schäbigen Pavillon beginnt Michel sich zu fragen, ob wirklich alles rund läuft. Michel ist nicht in der Champions League.

Dieser kurze, bösartig-komische Kriminalroman führt uns in den Wahnsinn eines neurotischen Mörders, eines einsamen Stephaniers und leidenschaftlichen Fußballfans, doch mit jedem Mord vollzieht sich in ihm eine radikale Veränderung, die den Lauf seiner Existenz grundlegend verändert.

Die Lesung wird von Jacques Merle von der Cie La Muse errante angeboten.

