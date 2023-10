L’ÉVEIL MUSICAL 51 avenue de Lorraine Florange, 14 octobre 2023, Florange.

Florange,Moselle

Rythmez votre samedi après-midi avec une récréation artistique ! Chant, manipulation d’instruments, éveil au sens du rythme… Votre enfant pourra exprimer tout son talent ! Pour les 3/6 ans.

Un programme ludique dispensé par une enseignante de l’école de musique de la Vallée de la Fensch.. Enfants

Samedi 2023-10-14 15:15:00 fin : 2023-10-14 16:15:00. 0 EUR.

51 avenue de Lorraine

Florange 57190 Moselle Grand Est



Get your Saturday afternoon off to an artistic start! Singing, playing instruments, developing a sense of rhythm? Your child can express all his talent! For 3/6 year-olds.

A fun program taught by a teacher from the Fensch Valley Music School.

¡Empieza la tarde del sábado de forma artística! ¿Cantar, tocar instrumentos, desarrollar el sentido del ritmo? ¡Su hijo podrá expresar todo su talento! Para niños de 3/6 años.

Un programa lúdico impartido por un profesor de la escuela de música Vallée de la Fensch.

Rhythmisieren Sie Ihren Samstagnachmittag mit einer künstlerischen Pause! Singen, mit Instrumenten umgehen, das Rhythmusgefühl wecken? Ihr Kind kann sein ganzes Talent zum Ausdruck bringen! Für Kinder von 3 bis 6 Jahren.

Ein spielerisches Programm, das von einer Lehrerin der Ecole de Musique de la Vallée de la Fensch geleitet wird.

Mise à jour le 2023-09-30