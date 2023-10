MOMOTARO, GARÇON DES PÊCHES 51 avenue de Lorraine Florange, 7 octobre 2023, Florange.

Venu sur Terre dans une pêche qui descend la rivière, Momotaro est découvert par une grand-mère qui lave son linge. Aussitôt adopté par le couple qui n’a jamais eu d’enfants, il grandit à vue d’œil et devient grand et fort.

Se rendant compte que ses dons seraient mieux exploités à servir une plus grande cause qu’à ramasser du bois, il part faire cesser la tyrannie des Diables sur l’Ile d’Onigashima.

Grand-Père lui confie un sabre, le couvercle d’une vieille théière et trois rouleaux sacrés ; Grand-Mère lui prépare des kibidango (boulettes de riz, de millet, d’orge et de marrons), qui seront salués comme les meilleurs de tout le Japon.

En chemin, les rencontres heureuses (mendiant, vieil homme, animaux qui constitueront son armée) se mêlent aux rencontres hasardeuses (la vieille sorcière Yamamba).

Spectacle proposé par la Cie Théâtre à dire.

Mise en scène par Claudia CALVIER-PRIMUS et Mohamed MOUAFFIK

Avec Karine TURCO. Enfants

Samedi 2023-10-07 15:00:00 fin : 2023-10-07 . 0 EUR.

51 avenue de Lorraine

Moselle Grand Est



Momotaro came to Earth in a fishing boat down the river, and was discovered by a grandmother washing her clothes. Immediately adopted by the couple, who had never had any children of their own, he grows up to be big and strong.

Realizing that his gifts could be put to better use in a greater cause than gathering wood, he sets off to put an end to the tyranny of the Devils on Onigashima Island.

Grandfather entrusts him with a sword, the lid of an old teapot and three sacred scrolls; Grandmother prepares kibidango (dumplings of rice, millet, barley and chestnuts), which are hailed as the best in Japan.

Along the way, fortunate encounters (a beggar, an old man, the animals that will make up his army) mingle with hazardous encounters (the old witch Yamamba).

Performed by Cie Théâtre à dire.

Directed by Claudia CALVIER-PRIMUS and Mohamed MOUAFFIK

With Karine TURCO

Momotaro llega a la Tierra en una barca de pesca río abajo y es descubierto por una abuela que está lavando la ropa. Adoptado inmediatamente por la pareja, que nunca ha tenido hijos propios, crece hasta hacerse grande y fuerte.

Al darse cuenta de que sus dotes servirían mejor a una causa mayor que la de recoger leña, parte para acabar con la tiranía de los Diablos en la isla de Onigashima.

El abuelo le confía una espada, la tapa de una vieja tetera y tres pergaminos sagrados; la abuela le prepara kibidango (albóndigas de arroz, mijo, cebada y castañas), que son aclamadas como las mejores de Japón.

Por el camino, los encuentros afortunados (con un mendigo, un anciano y los animales que formarán su ejército) se mezclan con encuentros peligrosos (con la vieja bruja Yamamba).

Representado por la compañía Théâtre à dire.

Dirección: Claudia CALVIER-PRIMUS y Mohamed MOUAFFIK

Con Karine TURCO

Momotaro, der mit einem flussabwärts fahrenden Fischerboot auf die Erde gekommen ist, wird von einer Großmutter entdeckt, die gerade ihre Wäsche wäscht. Er wird sofort von dem kinderlosen Ehepaar adoptiert und wächst schnell zu einem großen, starken Jungen heran.

Als er merkt, dass er seine Fähigkeiten besser für eine größere Sache einsetzen könnte, als Holz zu sammeln, macht er sich auf den Weg, um die Tyrannei der Teufel auf der Insel Onigashima zu beenden.

Großvater vertraut ihm ein Schwert, den Deckel einer alten Teekanne und drei heilige Schriftrollen an; Großmutter bereitet ihm Kibidango (Klöße aus Reis, Hirse, Gerste und Kastanien) zu, die als die besten in ganz Japan gefeiert werden.

Auf dem Weg mischen sich glückliche Begegnungen (Bettler, alter Mann, Tiere, die seine Armee bilden werden) mit Zufallsbekanntschaften (die alte Hexe Yamamba).

Die Aufführung wird von der Cie Théâtre à dire angeboten.

Inszenierung von Claudia CALVIER-PRIMUS und Mohamed MOUAFFIK

Mit Karine TURCO

