LES PETITES HISTOIRES GOURMANDES 51 avenue de Lorraine Florange, 7 octobre 2023, Florange.

Des histoires pour vous ouvrir l’appétit, un p’tit-déj’ en famille mais avec les copains aussi ! Le rendez-vous parfait pour les amoureux des mots et des gâteaux !

Sur inscription. De 3 à 7 ans. Enfants

Samedi 2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 . 0 EUR.

51 avenue de Lorraine Médiathèque

Florange 57190 Moselle Grand Est



Stories to whet your appetite, a breakfast with the family and friends too! The perfect rendez-vous for lovers of words and cakes!

On registration. From 3 to 7 years old

Historias para abrir el apetito, ¡un desayuno en familia y con amigos también! La cita perfecta para los amantes de las palabras y los pasteles

Es necesario inscribirse. De 3 a 7 años

Geschichten, die den Appetit anregen, ein Frühstück mit der Familie, aber auch mit den Freunden! Der perfekte Treffpunkt für alle, die Wörter und Kuchen lieben!

Nur mit Anmeldung. Von 3 bis 7 Jahren

