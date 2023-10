LES BÉBÉS LECTEURS 51 Avenue de Lorraine Florange, 5 octobre 2023, Florange.

Florange,Moselle

Gazouillis, comptines, histoires et jeux de doigts couverts de mots doux et drôles à la fois ? Pas de doute, vous êtes aux bébés lecteurs ! Nul besoin de savoir lire pour apprécier de bonnes histoires. Venez en famille pour éveiller bébé aux plaisirs de la lecture.

Sur inscription, pour les 0-3 ans. Tout public

Jeudi 2023-10-05 10:30:00 fin : 2023-10-05 . 0 EUR.

51 Avenue de Lorraine Médiathèque de Florange

Florange 57190 Moselle Grand Est



Chirping, rhymes, stories and fingerplays covered with sweet and funny words at the same time? No doubt about it, you are at the baby readers! You don’t need to know how to read to enjoy good stories. Come with your family to awaken baby to the pleasures of reading.

On registration, for 0-3 years old

¿Chirridos, rimas infantiles, cuentos y juegos de dedos cubiertos de palabras suaves y divertidas? No hay duda, ¡eres un bebé lector! No es necesario saber leer para disfrutar de buenas historias. Ven con tu familia a despertar a tu bebé a los placeres de la lectura.

En la inscripción, para niños de 0 a 3 años

Gezwitscher, Reime, Geschichten und Fingerspiele, die mit süßen und zugleich lustigen Worten bedeckt sind? Kein Zweifel, Sie gehören zu den Baby-Lesern! Man muss nicht lesen können, um sich an guten Geschichten zu erfreuen. Kommen Sie mit Ihrer Familie, um Ihr Baby für die Freuden des Lesens zu begeistern.

Mit Anmeldung, für 0-3-Jährige

Mise à jour le 2023-09-29 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME