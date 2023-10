ENCRES NOIRES : LA PEUR DANS LA LITTÉRATURE 51 avenue de Lorraine Florange, 3 octobre 2023, Florange.

Florange,Moselle

J. Philippe, professeur -documentaliste, met à jour les liens qui unissent la culture populaire avec la culture littéraire et tente de faire passer de House on Haunting Hill à Poe, de Bloodborne à Lovecraft, de Mindhunter à James Ellroy… L’exposition évoque également les arts et les jeux vidéo et met en exergue les liens entre Silent Hill et Francis Bacon ou Richard Matheson.. Tout public

Vendredi 2023-10-03 fin : 2023-10-31 . 0 EUR.

51 avenue de Lorraine

Florange 57190 Moselle Grand Est



J. Philippe, a teacher and documentalist, brings to light the links between popular culture and literary culture, trying to make the transition from House on Haunting Hill to Poe, from Bloodborne to Lovecraft, from Mindhunter to James Ellroy… The exhibition also evokes the arts and video games, highlighting the links between Silent Hill and Francis Bacon or Richard Matheson.

J. Philippe, profesor y documentalista, saca a la luz los vínculos entre cultura popular y cultura literaria e intenta hacer la transición de House on Haunting Hill a Poe, de Bloodborne a Lovecraft, de Mindhunter a James Ellroy… La exposición también aborda el arte y los videojuegos, destacando los vínculos entre Silent Hill y Francis Bacon o Richard Matheson.

J. Philippe, eine Dokumentarlehrerin, zeigt die Verbindungen zwischen der Populärkultur und der literarischen Kultur auf und versucht, den Bogen von House on Haunting Hill zu Poe, von Bloodborne zu Lovecraft, von Mindhunter zu James Ellroy usw. zu spannen. Die Ausstellung spricht auch über Kunst und Videospiele und hebt die Verbindungen zwischen Silent Hill und Francis Bacon oder Richard Matheson hervor.

