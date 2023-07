NAMIBIE TERRES SAUVAGES 51 avenue de Lorraine Florange, 4 juillet 2023, Florange.

Florange,Moselle

A travers leurs photographies, les membres de l’association Artémisia vous invitent à voyager en Namibie, à l’écart des circuits des grands tours opérateurs.. Tout public

Samedi 2023-07-04 10:00:00 fin : 2023-07-29 16:00:00. 0 EUR.

51 avenue de Lorraine

Florange 57190 Moselle Grand Est



Through their photographs, the members of the Artémisia association invite you to travel to Namibia, away from the major tour operators.

A través de sus fotografías, los miembros de la asociación Artémisia le invitan a viajar a Namibia, lejos de los circuitos de los grandes operadores turísticos.

Mit ihren Fotografien laden die Mitglieder des Vereins Artemisia Sie zu einer Reise nach Namibia ein, die abseits der Routen der großen Reiseveranstalter liegt.

