EXPOSITION – ECO-FOX 51 avenue de Lorraine Florange, 6 juin 2023, Florange.

Florange,Moselle

Les élèves de CE2-CM1 de l’école André Chénier ont travaillé toutes l’année sur la thématique de l’environnement et de l’écologie. Certaines réalisations seront en vente, les fonds seront reversés à l’association FNE ( France Nature Environnement ). Tout public

Vendredi 2023-06-06 à ; fin : 2023-06-30 . 0 EUR.

51 avenue de Lorraine

Florange 57190 Moselle Grand Est



CE2-CM1 pupils at André Chénier school have been working all year on the theme of the environment and ecology. Some of their work will be on sale, with proceeds going to the FNE (France Nature Environnement) association

Los alumnos de CE2-CM1 del colegio André Chénier han trabajado durante todo el año sobre el tema del medio ambiente y la ecología. Algunos de sus trabajos se pondrán a la venta, y los beneficios se destinarán a la asociación FNE (France Nature Environnement)

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse CE2-CM1 der André-Chénier-Schule haben das ganze Jahr über zum Thema Umwelt und Ökologie gearbeitet. Einige Arbeiten werden zum Verkauf angeboten, der Erlös geht an den Verein FNE ( France Nature Environnement )

Mise à jour le 2023-06-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME