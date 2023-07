Atelier d’art floral 51 Avenue de Caen Merville-Franceville-Plage, 26 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

L’atelier Esprit Floral propose des cours d’art floral tout l’été. Laissez libre cours à votre imagination et repartez avec votre création. Inscription obligatoire. Atelier limité à 5 personnes..

2023-07-26 16:00:00 fin : 2023-07-26 . .

51 Avenue de Caen Esprit Floral

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Esprit Floral offers floral art classes all summer long. Let your imagination run wild and leave with your own creation. Registration required. Workshop limited to 5 people.

El taller Esprit Floral ofrece clases de arte floral durante todo el verano. Dé rienda suelta a su imaginación y salga con su propia creación. Inscripción obligatoria. Taller limitado a 5 personas.

Das Atelier Esprit Floral bietet den ganzen Sommer über Kurse in Blumenkunst an. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf und gehen Sie mit Ihrer Kreation nach Hause. Eine Anmeldung ist erforderlich. Atelier auf 5 Personen begrenzt.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité