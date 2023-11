A vos échiquiers ! 51 Avenue Andry Ouistreham, 15 novembre 2023, Ouistreham.

Ouistreham,Calvados

Passionné(e)s et amateurs d’échecs (débutant-es ou confirmé-és) venez vous rencontrer dans une ambiance cosy et conviviale.

Les mercredis entre 16h30 et 18h30 (échiquiers fournis).

Entrée libre, ouvert aux petits et grands..

2023-11-15 16:30:00 fin : 2023-11-15 18:30:00.

51 Avenue Andry Villa Andry

Ouistreham 14150 Calvados Normandie



Chess enthusiasts (beginners or advanced) come and meet in a cosy, friendly atmosphere.

Wednesdays between 4:30 and 6:30 pm (chessboards provided).

Free admission, open to young and old.

Los aficionados al ajedrez (principiantes o avanzados) se reúnen en un ambiente acogedor y familiar.

Los miércoles de 16.30 a 18.30 (tableros a disposición).

Entrada gratuita, abierto a jóvenes y mayores.

Schachbegeisterte und -liebhaber (Anfänger oder Fortgeschrittene) können sich in einer gemütlichen und geselligen Atmosphäre treffen.

Mittwochs zwischen 16:30 und 18:30 Uhr (Schachbretter werden gestellt).

Freier Eintritt, offen für Jung und Alt.

