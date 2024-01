Concert Sortilège 51 Allée Montesquieu Billère, samedi 16 mars 2024.

Billère Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:00:00

fin : 2024-03-16

Une légende ne meurt jamais !

Quelques décennies après sa naissance et la sortie d’un EP éponyme, de 2 albums cultes “Métamorphose” et “Larmes de Héros”, Sortilège, groupe mythique et iconique français renaît de ses cendres en 2020.

Phoenix sort en août 2021. Il est le premier album enregistré avec le nouveau line-up dans lequel figurent 12 classiques réactualisés et 2 titres inédits. Fans et médias sont conquis. S’ensuivent de nombreux concerts : Elysée Montmartre Paris, Mainstage Hellfest, Keep it True DE, Blast from the Past BE, Heavy Metal Maniacs DE, 70 000 tons of Metal USA, Into Battle Fest Athens…

Apocalypso sort en Mars 2023 avec une distribution internationale (Season Of Mist), il contient 10 nouveaux morceaux. Des invités prestigieux comme Stéphane Buriez(Loudblast), Kevin Codfert, Zaher Zorgali et Malek Ben Arbia (Myrath), participent à ce monument.(…)

EUR.

51 Allée Montesquieu La Route du Son

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



