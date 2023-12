Soirée Nebula Club 51 Allée Montesquieu Billère, 1 décembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Nébula Club

Déjà 10 ans que GALAXIE 23 s’efforce de diluer une programmation défricheuse et nomade.

Notre objectif premier étant de promouvoir les cultures alternatives, de diffuser les créations déviantes ou singulières, d’être une plateforme d’expression pour les artistes indépendants. Lectures, rencontres, ateliers, expositions, ciné-club, performances, concerts… Ces dernières années étant plus axées sur une exploration musicale balayant différents registres: ambient, baroque, black métal, chanson française, drone, électro, expérimental, folk, free, kraut, néo-trad, noise, pop, punk, rap, rebetiko, rock, techno, etc… Autant d’artistes aux expressions et origines variées, venant de l’Allemagne, l’Espagne, la Finlande, la Grande-Bretagne, l’Italie, le Mexique, la Suisse, les USA et d’un peu partout dans l’Hexagone. Ce soir l’humeur est à la fête!.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

51 Allée Montesquieu La Route du Son

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Nebula Club

For 10 years now, GALAXIE 23 has been striving to dilute its pioneering, nomadic programming.

Our primary objective is to promote alternative cultures, disseminate deviant or singular creations, and provide a platform for independent artists to express themselves. Readings, meetings, workshops, exhibitions, film clubs, performances, concerts? In recent years, the focus has been more on musical exploration across a wide range of registers: ambient, baroque, black metal, chanson française, drone, electro, experimental, folk, free, kraut, neo-trad, noise, pop, punk, rap, rebetiko, rock, techno, etc? A wide range of artists from Germany, Spain, Finland, Great Britain, Italy, Mexico, Switzerland, the USA and all over France. Tonight, the mood is festive!

Club Nebula

Desde hace 10 años, GALAXIE 23 se esfuerza por difundir su programación pionera y nómada.

Nuestro principal objetivo es promover culturas alternativas, mostrar creaciones desviadas e insólitas y ofrecer una plataforma de expresión a artistas independientes. Lecturas, encuentros, talleres, exposiciones, cine-clubs, performances, conciertos.. En los últimos años, la atención se ha centrado en la exploración musical de una amplia gama de géneros, como ambient, barroco, black metal, chanson française, drone, electro, experimental, folk, free, kraut, neo-trad, noise, pop, punk, rap, rebetiko, rock y techno Un amplio abanico de artistas procedentes de Alemania, España, Finlandia, Reino Unido, Italia, México, Suiza, Estados Unidos y de toda Francia. Esta noche el ambiente es festivo

Nebula Club

GALAXIE 23 bemüht sich seit zehn Jahren, ein Programm zu erstellen, das sich auf die Suche nach Neuem begibt.

Unser Hauptziel ist es, alternative Kulturen zu fördern, abweichende oder einzigartige Kreationen zu verbreiten und unabhängigen Künstlern eine Plattform zu bieten, auf der sie sich ausdrücken können. Lesungen, Treffen, Workshops, Ausstellungen, Filmclubs, Performances, Konzerte? In den letzten Jahren haben wir uns mehr auf die musikalische Erforschung verschiedener Register konzentriert: Ambient, Barock, Black Metal, französisches Chanson, Drone, Elektro, Experimental, Folk, Free, Kraut, Neo-Trad, Noise, Pop, Punk, Rap, Rebetiko, Rock, Techno etc So viele Künstler mit unterschiedlichen Ausdrucksformen und Hintergründen aus Deutschland, Spanien, Finnland, Großbritannien, Italien, Mexiko, der Schweiz, den USA und ein wenig aus ganz Frankreich. Heute Abend ist Feierlaune angesagt!

