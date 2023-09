Afterwork : Gohrgone + Crazy Hammer + Saddict 51 Allée Montesquieu Billère, 1 décembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Formé en 2012, Gohrgone défend une musique lourde, puissante et efficace, en y mêlant des ambiances profondes à l’appui de textes inspirés des mythologies gréco-romaines. Le quintet impose sa présence par sa personnalité et son expérience de la scène bien forgées. Ils viennent de sortir leur quatrième album Fulgur Imperii , après “A Divinis” (2014), “Finis Ixion” (2016) et “In Oculis” (2019), Gohrgone a fait très fort en passant à un somptueux mélange de black / death metal des plus percutants, que le quatuor Parisien enrichit d’orchestrations savamment dosées, avec tout ce qu’il faut pour le fan en recherche de brutalité.

Crazy Hammer : Fondé en 1987 à Tarbes dans le Sud-Ouest de la France, composé de Karim Alkama & Mathieu Papon à la guitare, Alain Garcès (ex Killers) à la basse, Didier Delsaux au chant et Daniel Pouylau à la batterie.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . EUR.

51 Allée Montesquieu La Route du Son

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Formed in 2012, Gohrgone stand for heavy, powerful and effective music, blending deep atmospheres with lyrics inspired by Greco-Roman mythologies. The quintet imposes its presence through its well-forged personality and stage experience. They have just released their fourth album, Fulgur Imperii, following ?A Divinis? (2014), ?Finis Ixion? (2016) and ?In Oculis? (2019), Gohrgone have pulled out all the stops with their sumptuous blend of hard-hitting black/death metal, which the Parisian quartet enrich with expertly dosed orchestrations, with everything needed for the fan in search of brutality.

Crazy Hammer: Founded in 1987 in Tarbes, south-west France, with Karim Alkama & Mathieu Papon on guitar, Alain Garcès (ex-Killers) on bass, Didier Delsaux on vocals and Daniel Pouylau on drums.

Formado en 2012, la música de Gohrgone es pesada, potente y efectiva, mezclando atmósferas profundas con letras inspiradas en la mitología grecorromana. El quinteto es una fuerza a tener en cuenta, con su personalidad y experiencia en directo bien afinada. Acaban de publicar su cuarto álbum, Fulgur Imperii, tras A Divinis (2014), Finis Ixion? (2016) e « In Oculis » (2019), Gohrgone han tirado de ingenio con una suntuosa mezcla de black y death metal contundente, enriquecida con orquestaciones cuidadosamente medidas, con todo lo que necesita el fan en busca de brutalidad.

Crazy Hammer: Fundada en 1987 en Tarbes, en el suroeste de Francia, Karim Alkama & Mathieu Papon a la guitarra, Alain Garcès (ex Killers) al bajo, Didier Delsaux a la voz y Daniel Pouylau a la batería.

Die 2012 gegründete Band Gohrgone steht für eine schwere, kraftvolle und effiziente Musik, in die sie tiefe Stimmungen mischt, die durch Texte unterstützt werden, die von der griechisch-römischen Mythologie inspiriert sind. Das Quintett setzt seine Präsenz durch seine Persönlichkeit und seine gut geschmiedete Bühnenerfahrung durch. Sie haben gerade ihr viertes Album Fulgur Imperii veröffentlicht, nach ?A Divinis? (2014), ?Finis Ixion? (2016) und ?In Oculis? (2019) ist Gohrgone zu einer prächtigen Mischung aus Black- und Death Metal übergegangen, die das Pariser Quartett mit wohldosierten Orchestrierungen angereichert hat und alles bietet, was der Fan auf der Suche nach Brutalität braucht.

Crazy Hammer: 1987 in Tarbes im Südwesten Frankreichs gegründet, bestehend aus Karim Alkama & Mathieu Papon an der Gitarre, Alain Garcès (ex Killers) am Bass, Didier Delsaux am Gesang und Daniel Pouylau am Schlagzeug.

