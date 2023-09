Afterwork : Cobbles + Sonnefannysonne 51 Allée Montesquieu Billère, 23 novembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Programmation de l’Ampli

Cobbles qui signifie « pavés » en anglais n’est pas choisi par hasard. Cobbles se veut un poil à gratter du Rock, avec l’étiquette éculée mais assumée d’enfant terrible. Il puise ses racines dans les seventies mais ne renie pas le Rap ou le Hip-Hop, pour nous dérouter davantage. (…)

Sonnefannysonne : Quand le glamour à mal aux dents, que le rock s’épuise dans le spectacle et que la meute réclame à la nuit le blanc de ses insomnies ».

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

51 Allée Montesquieu La Route du Son

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Amplifier programming

Cobbles is not chosen by chance. Cobbles is a rock itch, with the hackneyed but assumed label of enfant terrible. His roots are in the seventies, but he doesn’t deny Rap or Hip-Hop, just to confuse us even more. (…)

Sonnefannysonne: Quand le glamour à mal aux dents, que le rock s?épuisé dans le spectacle et que la meute réclamame à la nuit le blanc de ses insomnies » (When glamour has a toothache, rock is exhausted in the show and the pack claims from the night the white of its insomnia)

Programación del amplificador

Cobbles no es casualidad. Cobbles se ve a sí mismo como un pica-pica rockero, con la manida pero aceptada etiqueta de enfant terrible. Sus raíces están en los setenta, pero no reniega del Rap ni del Hip-Hop, para confundirnos aún más. (…)

Sonnefannysonne: Quand le glamour a à mal aux dents, que le rock s’épuisu dans le spectacle et que la meute réclamame à la nuit le blanc de ses insomnies » (Cuando el glamour tiene dolor de muelas, cuando el rock se agota en el espectáculo y cuando la manada pide a la noche el blanco de sus insomnios)

Programmierung des Verstärkers

Cobbles, das auf Englisch « Pflastersteine » bedeutet, wurde nicht zufällig ausgewählt. Cobbles versteht sich als Kratzbürste des Rock mit dem abgedroschenen, aber selbstbewussten Etikett des Enfant terrible. Er hat seine Wurzeln in den Siebzigern, verleugnet aber nicht den Rap oder Hip-Hop, um uns noch mehr zu verwirren. (…)

Sonnefannysonne : Wenn der Glamour Zahnschmerzen hat, der Rock sich im Spektakel erschöpft und die Meute von der Nacht das Weiße ihrer Schlaflosigkeit fordert

