Nuit Electro Collectif Super Daronne 51 Allée Montesquieu Billère, 18 novembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Programmation de l’Ampli

Le collectif bordelais Super Daronne descend à Pau, ville chère à son cœur pour défendre leur vision de la musique électronique et les valeurs d’unité et de bienveillance qui en découlent. Depuis 5 ans passés à télescoper clubs, festivals, warehouses, open airs, lieux audiophiles et radios, le signal du collectif tend aujourd’hui à s’imposer parmi la jeune garde du circuit hexagonal.

Au programme :

14h30 Patio de la Médiathèque André Labarrère : Sieste musicale électro

17h30 Cinéma Le Méliès : Dj set Super Daronne vs Dansé

18h00 Cinéma Le Méliès : Documentaire Manchester Keeps On Dancing

20h30 La Route du Son : Baraka + Lily of the Valley + Dansé – Super Daronne DJ’s.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

51 Allée Montesquieu La Route du Son

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ampli programming

Bordeaux-based collective Super Daronne descend on Pau, a city dear to their hearts, to defend their vision of electronic music and the values of unity and benevolence that go with it. After 5 years spent telescoping clubs, festivals, warehouses, open airs, audiophile venues and radio stations, the collective?s signal is now tending to establish itself among the young guard of the hexagonal circuit.

Program:

2:30pm Patio de la Médiathèque André Labarrère: Electro musical siesta

5:30pm Cinéma Le Méliès: Dj set Super Daronne vs Dansé

6:00 pm Cinéma Le Méliès: Documentary Manchester Keeps On Dancing

8:30pm La Route du Son: Baraka + Lily of the Valley + Dansé – Super Daronne DJ’s

El programa Ampli

El colectivo bordelés Super Daronne llega a Pau, una ciudad cercana a sus corazones, para defender su visión de la música electrónica y los valores de unidad y benevolencia que la acompañan. Tras 5 años de colisionar clubes, festivales, almacenes, open airs, salas audiófilas y emisoras de radio, la señal del colectivo tiende a imponerse entre la joven guardia del circuito francés.

Programa:

14.30 h Patio de la Mediateca André Labarrère: Siesta electro musical

17.30 h Cinéma Le Méliès: Dj set Super Daronne vs Dansé

18.00 h Cinéma Le Méliès: Documental Manchester Keeps On Dancing

20.30 h La Route du Son: Baraka + Lily of the Valley + Dansé – Super Daronne DJ’s

Programmierung des Ampli

Das Kollektiv Super Daronne aus Bordeaux kommt nach Pau, der Stadt, die ihm am Herzen liegt, um ihre Vision der elektronischen Musik und die Werte der Einheit und des Wohlwollens, die sich daraus ergeben, zu verteidigen. Nach fünf Jahren, in denen sie Clubs, Festivals, Warehouses, Open Airs, audiophile Orte und Radiosender durchkreuzt haben, hat sich das Signal des Kollektivs heute unter der jungen Garde des sechseckigen Musikzirkus durchgesetzt.

Das Programm :

14.30 Uhr Patio der Mediathek André Labarrère: Musikalische Elektro-Siesta

17.30 Uhr Kino Le Méliès: Dj-Set Super Daronne vs. Dansé

18.00 Uhr Cinéma Le Méliès: Dokumentarfilm Manchester Keeps On Dancing

20.30 Uhr La Route du Son: Baraka + Lily of the Valley + Dansé – Super Daronne DJ’s

