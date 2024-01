A la découverte des cultures afghanes ! 51-53 rue de l’alcazar, Lille, France Lille, 27 janvier 2024, Lille.

A la découverte des cultures afghanes ! Samedi 27 janvier, 10h00 51-53 rue de l’alcazar, Lille, France Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T19:00:00+01:00

Au delà des montagnes majestueuses et des fleuves bleutés, se cache une richesse culturelle qui défie le temps. Laissez-vous emporter par le mystère et la splendeur de l’Afghanistan, une terre où l’histoire, l’art et la tradition fusionnent pour créer une harmonie unique…

EXPOSITIONS : TEXTILE – BIJOUX – PHOTOGRAPHIE – DESSIN – POEME

COIN SALON LECTURE

PRESENTATION DU CRICKET

FRESQUE D’EXPRESSION

51-53 rue de l'alcazar, Lille, France
Lille 59000
Fives
Nord
Hauts-de-France
https://www.helloasso.com/associations/ascia-association-solidarite-culture-et-insertion-des-afghans