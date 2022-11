Bal Cric Crac 51-53, Chemin des Crieurs, Villeneuve-d’Ascq (59)

avec Duo Jagueneau-Roblin et Petit Piment 51-53, Chemin des Crieurs, Villeneuve-d’Ascq (59) 51-53, Chemin des Crieurs, 59650 Villeneuve-d’Ascq, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38576 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal Cric Crac Le traditionnel Bal Cric Crac revient avec plus de peps que jamais ! Nous l’attendons depuis trois ans, il revient à l’espace Concorde le samedi 28 janvier 2023 avec Petit Piment et le duo Jagueneau/Roblin ! Tarif plein : 8 € Tarif Réduit (étudiant, retraité, demandeur d’emploi, mineur) : 4 € Tarif Famille à partir de deux adultes et deux enfants : 18 € Arnaud Bibonne, Léo Danais, Florian Huygebaert et Lucas Thebaut, avec leur cornemuse, batterie, percussions et accordéon vous invite à danser sans vous arrêter! Accompagnés de Camille Jagueneau au violon et Benoît Roblin à la vielle à roue, ce beau petit monde vous fait découvrir les répertoires traditionnels du Poitou et de Gascogne, ainsi que des airs issus de leur propres compositions. Ces fous du rythme veillent à l’ouvrage de l’écrin. Venez vous baigner dans cette énergie qui inonde, à l’intime pulsation travaillée au creuset du rythme. C’est la fournaise du déhanché qui orchestre bal folk, gascon et poitevin pour vous remettre un peu dans l’écho du son, dans la résonance de cette transe, encore jusqu’au petit matin. source : événement Bal Cric Crac publié sur AgendaTrad

