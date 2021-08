50ème rencontre cinéma de Marcigny Marcigny, 28 octobre 2021, Marcigny.

15 60 EUR La plus ancienne rencontre de cinéma à la campagne fête ses 50 ans !

Cet événement à ne pas manquer propose un programme aux thèmes variés : l’intégrale des films de Jean Vigo, cinéaste singulier, des bandes d’Alice Guy, première réalisatrice de fictions, des films d’Ida Lupino, féministe traitant de sujets alors tabous au cinéma, le cinéma italien vu à travers trois genres différents, la flamboyance du technicolor, des westerns… sans oublier un film musical, la soirée « 1939 », année qui aurait dû connaitre le 1er festival de Cannes et une autre dédiée aux courts métrages.

Les projections se feront en présence de spécialistes du cinéma : réalisateur, producteur, distributeurs, critiques et de la directrice des collections du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée).

contact@marcynema.org +33 4 77 53 64 10 http://www.marcynema.org/

