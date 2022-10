50ème édition semi-marathon Saint-Pol > Morlaix Morlaix, 6 novembre 2022, Morlaix.

50ème édition semi-marathon Saint-Pol > Morlaix

2022-11-06 – 2022-11-06

LE RENDEZ-VOUS BRETON DU RUNNINGLa Saint-Pol-Morlaix c’est 2 courses internationales le même jour : un 22km et un 10km ! L’organisation est la plus ancienne des courses sur route de Bretagne et une des plus anciennes en France. Dans le jargon on l’appelle le “Diamant Breton” ! Plusieurs fois primée à l’échelon français, 3 fois support de championnats de France sur les 2 distances (un record), le Saint-Pol-Morlaix est une des références dans la course à pied.Le champion du monde Pierre-Ambroise Bosse, autrement dit PAB ainsi que son conseiller et ami Bryan Cantero, multiple champion de France, parrainent cette année la course Saint-Pol-Morlaix.

Spécialiste du 800 mètres en 1min42s53, il détient également depuis 2016 le record d’Europe du 600 mètres en 1min13s21. Envie de le rencontrer ? Pierre-Ambroise Bosse sera présent sur la course !

(… + compléter avec le programme événementiel cité plus haut) LES ÉPREUVES :Saint-Pol > Morlaix / Départ du 22 km à 14h15

Départ à la cathédrale de Saint-Pol de Léon, circuit de 22km pour arriver au viaduc de Morlaix. Une première moitié de parcours plutôt montante, puis une fin de parcours plus descendante. LA course à faire en Bretagne, avec beaucoup d’encouragements et une belle ambiance. Envie de connaître votre temps au semi-marathon ? Un point de chronométrage sera installé aux 21,1km !Taulé > Morlaix / Départ du 10 km à 13h50

Après un départ au centre bourg de Taulé, au droit du complexe sportif, le circuit fait une boucle de 3 km dans l’agglomération, avant d’aborder un faux-plat descendant, puis montant. Au 4ème km se profile la descente de Lannuguy (2 km), pour terminer par un parcours entièrement plat de 4 km. Parcours de ville à ville, particulièrement facile.Courses enfants / Entre 2 et 5 km, départs entre 13h et 13h20

Retrouvez les courses enfants avec la Saint-Pol-Morlaix ! Un mini-marathon de 2km, au départ du pont autoroutier à 13h15 pour les plus jeunes. Les benjamins, partiront pour une course de 3km au départ de St François à 13h. Enfin, les minimes partiront pour 5km à 13h20 au départ de la RD769. De beaux souvenirs et belle ambiance garantie !Toutes les infos, inscriptions et hébergements possibles sur www.saintpolmorlaix.com

saintpolmorlaix@wanadoo.fr +33 2 98 88 85 55 http://www.saintpolmorlaix.com/

