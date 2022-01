50ème anniversaire de la Mini-Hosanna Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le groupe vocal et instrumental de la paroisse, Mini-Hosanna, fêtera ses cinquante ans d’existence. L’aventure Mini-Hosanna a débuté en 1968 sous la direction de Madame Christine Barenton et s’est poursuivie avec sa fille, Servane Teyssier d’Orfeuil qui en assure aujourd’hui la direction. 18h30 : messe du jubilé 21h : « concert des 50 ans » (Georges Brassens, Michel Fugain, Jacques Prévert, France Gall, Michel Berger, Gilbert Bécaud, les Frères Jacques, Jean-Jacques Goldman, etc…) 22h30 : veillée « comme au coin du feu » avec projection de photos sur les 50 ans de vie de la Mini-Hosanna. Concert Église Notre-Dame de l’Arche d’Alliance 81 rue d’Alleray, 75015 Paris Paris Paris

