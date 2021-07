Champagney Champagney Champagney, Haute-Saône 50ème Anniversaire de la Maison de la Négritude ! Champagney Champagney Catégories d’évènement: Champagney

Champagney Haute-Saône Venez assister au 50 ans de la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme.

Entrée gratuite!

Vente d’un souvenir philatélique de 10h à 17h à la Mairie de Champagney.

