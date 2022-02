50E SALON DU JOUET PASSION Morsbach, 6 mars 2022, Morsbach.

50ème bourse d’échanges internationale de jouets anciens et de collection, organisée par le Cercle ferroviaire de Sarre et Moselle.

Comme toujours depuis plus de trente ans, ce salon permettra aux collectionneurs et marchands spécialisés de se retrouver en un même lieu pour acheter, vendre ou échanger leur merveilles. Et comme toujours, il sera possible d’y découvrir de beaux jouets représentant la production de tout le siècle dernier, en même temps que les dernières nouveautés dans le domaine du modélisme ferroviaire ou automobile. Pour l’heure, le port du masque et la présentation du pass vaccinal restent de mise.

