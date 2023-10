Arimen Gaua 509 zabaloko bidea Itxassou, 31 octobre 2023, Itxassou.

Itxassou,Pyrénées-Atlantiques

10h00 : décoration de citrouilles à Atharri

18h00 : défilé du fronton à Atharri avec les enfants des 3 écoles du village

19h30 : feux, Basaldunak et apéritif participatif à Atharri.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 21:00:00. EUR.

509 zabaloko bidea Mur à gauche Atharri

Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10:00am: pumpkin decorating at Atharri

6:00 pm: parade from the fronton to Atharri with children from the village’s 3 schools

7:30 pm: bonfires, Basaldunak and aperitif in Atharri

10.00 h: decoración de calabazas en Atharri

18.00 h: desfile desde el frontón hasta Atharri con niños de las 3 escuelas del pueblo

19.30 h: hogueras, Basaldunak y aperitivo en Atharri

10.00 Uhr: Kürbisdekoration in Atharri

18.00 Uhr: Umzug vom Giebel nach Atharri mit den Kindern der drei Schulen des Dorfes

19.30 Uhr: Feuer, Basaldunak und partizipativer Aperitif in Atharri

