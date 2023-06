Biodiversité à la Ferme 508 chemin de Peylong Suze, 17 juin 2023, Suze.

Suze,Drôme

Venez au domaine de bonne heure pour écouter les oiseaux (8h30) et en fin de matinée (11h30) pour découvrir la richesse des orchidées sauvages….Dégustation et visite de la cave possible.

2023-06-17 à 08:30:00 ; fin : 2023-06-17 13:00:00. .

508 chemin de Peylong Domaine Peylong

Suze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come to the estate early to listen to the birds (8:30 a.m.) and late morning (11:30 a.m.) to discover the wealth of wild orchids… Tasting and cellar tour available

Venga a la finca temprano para escuchar a los pájaros (8.30 h) y más tarde por la mañana (11.30 h) para descubrir la riqueza de las orquídeas silvestres… Degustación y visita a la bodega disponibles

Kommen Sie früh zum Weingut, um den Vögeln zuzuhören (8:30 Uhr) und am späten Vormittag (11:30 Uhr), um den Reichtum der wilden Orchideen zu entdecken… Weinprobe und Kellerbesichtigung möglich

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme du Val de Drôme