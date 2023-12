Après-midi Initiation à la poterie 506 Lieu-dit La Cassière Paimpont, 19 décembre 2023, Paimpont.

Paimpont Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 14:00:00

fin : 2023-12-19 17:30:00

.

Je vous propose des après-midis d’initiation au travail de la terre dans mon atelier situé à Paimpont, au lieu-dit La Cassière, n°506, hameau de Telhouët

Séance de 14h à 17h30, 25€ par personne

N’hésitez pas à m’appeler pour tout renseignement, c’est avec plaisir que je vous répondrai.

En décembre, RDV les samedis 2, 9 et 16. Les mercredis 6 et 20. Ainsi que les 18/19 et 28/29.

.

506 Lieu-dit La Cassière Hameau de Telhouët

Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne



Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme de Brocéliande