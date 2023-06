Rendez-vous à la ferme : Spiruline d’Aquitaine 506 chemin Poublan Argagnon, 24 août 2023, Argagnon.

Argagnon,Pyrénées-Atlantiques

Présentation de l’activité spiruline, cette algue aux vertus médicinales produite artisanalement sur place pour garantir ses qualités nutritionnelles.

Explication de la culture jusqu’au produit fini avec les bienfaits qu’il procure.

Visite de l’exploitation et dégustation de spiruline fraîche ou des brindilles..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 . EUR.

506 chemin Poublan Spiruline d’Aquitaine

Argagnon 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the spirulina activity, this alga with medicinal virtues produced on the spot to guarantee its nutritional qualities

Explanation of the culture until the finished product with the benefits which it gets.

Visit of the farm and tasting of fresh spirulina or twigs.

Presentación del negocio de la espirulina, un alga con propiedades medicinales que se produce siguiendo métodos tradicionales in situ para garantizar sus cualidades nutricionales.

Explicación del proceso de cultivo hasta el producto acabado y los beneficios que aporta.

Visita de la granja y degustación de espirulina fresca o ramitas de espirulina.

Vorstellung des Spirulina-Geschäfts, einer Alge mit medizinischen Eigenschaften, die in Handarbeit vor Ort hergestellt wird, um ihren Nährwert zu gewährleisten.

Erklärung des Anbaus bis zum Endprodukt mit seinen Vorteilen.

Besichtigung des Betriebs und Verkostung von frischem Spirulina oder Spirulina-Zweigen.

