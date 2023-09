[ÉQUIDAYS] Visite des Écuries Nicolas Astier 505 route de Rouen Basseneville, 24 octobre 2023, Basseneville.

Basseneville,Calvados

Champion du Monde des moins de 25 ans, Astier Nicolas a été plusieurs fois médaillé, notamment aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, avec son cheval Piaf de B’Neville. Le cavalier vous propose de visiter ses écuries installées au cœur du Calvados !

11h ou 14h.

Inscription obligatoire en ligne..

2023-10-24 14:00:00 fin : 2023-10-24 15:00:00. .

505 route de Rouen Écuries Astier Nicolas

Basseneville 14670 Calvados Normandie



World champion in the under-25 age group, Astier Nicolas has won several medals, including at the Rio Olympics in 2016, with his horse Piaf de B’Neville. The rider invites you to visit his stables in the heart of Calvados!

11am or 2pm.

Online registration required.

Campeón del mundo en la categoría de menores de 25 años, Astier Nicolas ha ganado varias medallas, entre ellas en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, con su caballo Piaf de B’Neville. ¡El jinete le invita a visitar sus cuadras en el corazón de Calvados!

11h o 14h.

Inscripción en línea obligatoria.

Astier Nicolas ist Weltmeister der unter 25-Jährigen und hat mehrere Medaillen gewonnen, unter anderem bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio mit seinem Pferd Piaf de B’Neville. Der Reiter lädt Sie zu einem Besuch in seinen Stallungen im Herzen des Calvados ein!

11 Uhr oder 14 Uhr.

Online-Anmeldung erforderlich.

