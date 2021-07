Nantes Plateau Sportif de la Géraudière Loire-Atlantique, Nantes 504 – Big city life Plateau Sportif de la Géraudière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

504 – Big city life Plateau Sportif de la Géraudière, 14 août 2021-14 août 2021, Nantes. 2021-08-14

Horaire : 19:30

Gratuit : oui Trois jours de pratiques artistiques et sportives, d’ateliers de construction de mobilier urbain, de spectacles et d’arts de rue. Plateau Sportif de la Géraudière Rue des Renards Nantes Nord Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Plateau Sportif de la Géraudière Ville Nantes lieuville Plateau Sportif de la Géraudière Nantes