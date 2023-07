IQRA ! 503 Boulevard Pierre Mendès Sète, 2 mars 2024, Sète.

Sète,Hérault

Tandis que Romain Tourre apporte son propre langage musical, inventant un environnement sonore qui sert admirablement le texte, le duo du slam et du saxophone offre une lecture renouvelée du roman et en prolonge la réflexion avec une exceptionnelle intensité..

2024-03-02 20:00:00

503 Boulevard Pierre Mendès

Sète 34200 Hérault Occitanie



While Romain Tourre contributes his own musical language, inventing a sound environment that serves the text admirably, the duo of slam and saxophone offers a renewed reading of the novel and extends its reflections with exceptional intensity.

Mientras que Romain Tourre aporta su propio lenguaje musical, inventando un ambiente sonoro que sirve admirablemente al texto, el dúo de slam y saxofón ofrece una lectura fresca de la novela y prolonga sus reflexiones con una intensidad excepcional.

Während Romain Tourre seine eigene musikalische Sprache einbringt und eine Klangumgebung erfindet, die dem Text wunderbar dient, bietet das Duo aus Slam und Saxophon eine erneuerte Lesart des Romans und verlängert dessen Reflexion mit einer außergewöhnlichen Intensität.

