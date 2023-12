SAULXURES ENVIE VENEZ FÊTEZ NOEL 503 avenue Jules Ferry Saulxures-sur-Moselotte Catégories d’Évènement: Saulxures-sur-Moselotte

Vosges SAULXURES ENVIE VENEZ FÊTEZ NOEL 503 avenue Jules Ferry Saulxures-sur-Moselotte, 16 décembre 2023, Saulxures-sur-Moselotte. Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 23:59:00 Venez fêtez Noël avec « Saulxures Envie ». Sur la place de l’École; Le petit train , Photos avec le Père Noël, La Hotte du Père Noël à gagner. Balades à Poneys, Jeux divers..

Venez fêtez Noël avec « Saulxures Envie ». Sur la place de l’École; Le petit train , Photos avec le Père Noël, La Hotte du Père Noël à gagner. Balades à Poneys, Jeux divers.Tout public .

503 avenue Jules Ferry Parking de l’Ecole Primaire

Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Saulxures-sur-Moselotte, Vosges Autres Code postal 88290 Lieu 503 avenue Jules Ferry Adresse 503 avenue Jules Ferry Parking de l'Ecole Primaire Ville Saulxures-sur-Moselotte Departement Vosges Lieu Ville 503 avenue Jules Ferry Saulxures-sur-Moselotte Latitude 47.9499129 Longitude 6.7754581 latitude longitude 47.9499129;6.7754581

503 avenue Jules Ferry Saulxures-sur-Moselotte Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saulxures-sur-moselotte/