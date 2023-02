500 Voix pour Queen (Tournée) ZENITH AMIENS Catégories d’Évènement: Amiens

Somme

500 Voix pour Queen (Tournée) ZENITH, 27 janvier 2024, AMIENS. 500 Voix pour Queen (Tournée) ZENITH. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:30 (2023-04-01 au ). Tarif : 35.0 à 55.0 euros. DAVID HARDIT PRODUCTIONS (PLATESV-R-2021-002383/86) PRESENTE : ce concert. Votre billet est ici ZENITH AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME Somme DAVID HARDIT PRODUCTIONS (PLATESV-R-2021-002383/86) PRESENTE : ce concert..35.0 EUR35.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Amiens, Somme Autres Lieu ZENITH Adresse AVENUE DE L'HIPPODROME Ville AMIENS Tarif 35.0-55.0 lieuville ZENITH AMIENS Departement Somme

ZENITH AMIENS Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

500 Voix pour Queen (Tournée) ZENITH 2024-01-27 was last modified: by 500 Voix pour Queen (Tournée) ZENITH ZENITH 27 janvier 2024 ZENITH AMIENS

AMIENS Somme