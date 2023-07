Château de Mirville, Journées Européennes du Patrimoine 2023 500 Route du Château Mirville, 16 septembre 2023, Mirville.

Mirville,Seine-Maritime

Visite guidée du château de Mirville, samedi 16 de 14h30 à 18h, dimanche 17 septembre de 10h à 18h

Visite guidée des extérieurs du chateau et de sa motte féodale du XIe siècle. Histoire de Pierre de Coubertin créateur des jeux Olympiques modernes qui y passa toute sa jeunesse..

Samedi 2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

500 Route du Château Château de Mirville

Mirville 76210 Seine-Maritime Normandie



Guided tour of Château de Mirville, Saturday 16th from 2.30pm to 6pm, Sunday 17th from 10am to 6pm

Guided tour of the exterior of the château and its 11th-century feudal motte. The story of Pierre de Coubertin, creator of the modern Olympic Games, who spent his youth here.

Visita guiada del castillo de Mirville, sábado 16 de 14.30 a 18.00 h, domingo 17 de septiembre de 10.00 a 18.00 h

Visita guiada del exterior del castillo y de su montículo feudal del siglo XI. La historia de Pierre de Coubertin, creador de los Juegos Olímpicos modernos, que pasó aquí toda su juventud.

Geführte Besichtigung des Schlosses Mirville, Samstag, 16. von 14:30 bis 18:00 Uhr, Sonntag, 17. September von 10:00 bis 18:00 Uhr

Geführte Besichtigung der Außenanlagen des Schlosses und seiner feudalen Motte aus dem 11. Jahrhundert. Geschichte von Pierre de Coubertin, dem Schöpfer der modernen Olympischen Spiele, der hier seine gesamte Jugend verbrachte.

Mise à jour le 2023-07-07 par Normandie Tourisme / Attitude Manche