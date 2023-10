Jeux de société 500 Cote d’Allez Allez-et-Cazeneuve, 18 novembre 2023, Allez-et-Cazeneuve.

Allez-et-Cazeneuve,Lot-et-Garonne

-Jeux de société en famille et tout âge en libre accès, expliqués et assistés par un animateur de Guyajeux.

-Jeux de rôle débutants ou confirmés plusieurs tables disponibles, FANTASY-ZOMBIES-HORREUR-POKEMON… sur réservation

Foodtrucks pour la restauration sur place..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 00:00:00. EUR.

500 Cote d’Allez Salle des fêtes ALLEZ-ET-CAZENEUVE

Allez-et-Cazeneuve 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



-Free access to board games for families of all ages, explained and assisted by a Guyajeux animator.

-Role-playing games for beginners or experienced players: several tables available, FANTASY-ZOMBIES-HORROR-POKEMON… on reservation

Foodtrucks for on-site catering.

-Acceso gratuito a juegos de mesa para toda la familia y todas las edades, explicados y asistidos por un animador de Guyajeux.

-Juegos de rol para principiantes o jugadores experimentados: varias mesas disponibles, FANTASY-ZOMBIES-HORROR-POKEMON… previa reserva

Foodtrucks para la restauración in situ.

-Gesellschaftsspiele für die ganze Familie und alle Altersgruppen mit freiem Zugang, erklärt und unterstützt von einem Animator von Guyajeux.

-Rollenspiele für Anfänger und Fortgeschrittene mehrere Tische verfügbar, FANTASY-ZOMBIES-HORROR-POKEMON… auf Vorbestellung

Foodtrucks für die Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47