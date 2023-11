Rando « Vélo et Culture en Villeneuvois » 500, chemin de Tourral Sainte-Colombe-de-Villeneuve, 10 novembre 2023, Sainte-Colombe-de-Villeneuve.

Sainte-Colombe-de-Villeneuve,Lot-et-Garonne

Départ à 9h de la Maison des Aînés sur le parc François Mitterand

Trajet pendant une heure : montée vers Ste Colombe de Villeneuve où nous serons accueillis par Karin Gall qui élève des chèvres angora et tisse la laine pour réaliser des tricots…qu’elle vend sur les marchés. Piqui-nique sur place..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 14:00:00. EUR.

500, chemin de Tourral Pâture-Nature, élevage de chèvres angora

Sainte-Colombe-de-Villeneuve 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Departure at 9 a.m. from the Maison des Aînés in Parc François Mitterand

An hour’s drive: uphill to Ste Colombe de Villeneuve, where we’ll be welcomed by Karin Gall, who breeds Angora goats and weaves the wool into knitwear…which she sells at markets. Picnic lunch on site.

Salida a las 9 de la mañana de la Maison des Aînés, en el Parque François Mitterand

Una hora de camino: cuesta arriba hasta Ste Colombe de Villeneuve, donde nos recibirá Karin Gall, que cría cabras de Angora y teje la lana en prendas de punto que vende en los mercados. Almuerzo campestre in situ.

Abfahrt um 9 Uhr vom Maison des Aînés auf dem Park François Mitterand

Fahrt während einer Stunde: Aufstieg nach Ste Colombe de Villeneuve, wo wir von Karin Gall empfangen werden, die Angoraziegen züchtet und die Wolle webt, um Strickwaren herzustellen…die sie auf den Märkten verkauft. Piqui-nique vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT du Grand Villeneuvois – CDT47