Spectacle musico-théâtral – Le corbeau et le renard 500 chemin de Courdeau Die, 7 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

Avec le groupe « Un Crin Flûté ». Spectacle suivi d’un apéro dinatoire. Chacun apporte quelque chose à partager..

2023-07-07 19:00:00 fin : 2023-07-07 . .

500 chemin de Courdeau Chez Véronique et Michel Reysset – Gîtes de St Sornin

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With the group « Un Crin Flûté ». Show followed by an aperitif dinner. Everyone brings something to share.

Con el grupo « Un Crin Flûté ». Espectáculo seguido de aperitivo y cena. Cada uno trae algo para compartir.

Mit der Gruppe « Un Crin Flûté ». Aufführung mit anschließendem Apéro dinatoire. Jeder bringt etwas zum Teilen mit.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme du Pays Diois