Aube 61270 Circuit commenté en hippobus : Grosse Forge, Musée de l’énergie, les 4 pavillons, Castelpont, La Chaudronnerie, Musée de la comtesse de Ségur, La Fenderie, retour à la Grosse Forge.

Dès 14h, dernier départ : 17h

Billet donnant l’accès aux 3 musée (adultes 5€, Enfants 3 €)

Démonstrations d’artistes : Forgeage et travail du cuir

Rallye pédestre : Circuit des forgerons

Animations pour les enfants

Visites commentées :

– du musée de l’énergie

– des extérieurs de la fenderie et des vannages

Visites libres des musées :

-de la comtesse de Ségur

-de la Grosse Forge

Expositions :

Grosse Forge : Les 500 ans

Médiathèque de Aube : La chaudronnerie

