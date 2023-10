SOIRÉE FRISSONS 50 rue Saint-Michel Épinal, 2 novembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

En tant que région du cinéma de genre, la Région Grand Est lance pour cette fin d’année : « Frissons en Grand Est » dans les salles de cinéma durant Halloween.

Les Cinés Palace Épinal vous proposent :

À partir de 18h30 (Activités gratuites) :

Activité Réalité Virtuelle,

Activité Jeux de Société, sur des jeux dans le thème de l’horreur, en partenariat avec « Bar à Jeux Épinal »

Projections (Soirée = 11€ / film = tarifs habituels) :

20h00 :

Projection de court-métrages

21h15 :

Activité en salle : Jeu interactif sur « The Quarry » de Supermassive Games, sorti en 2022, où les spectateurs vont pouvoir choisir grâce à leurs smartphones le sort des protagonistes,

22h20 :

Projection de la version restaurée du film « The Host » de Bong Joon Ho, sorti en 2006.. Enfants

Jeudi 2023-11-02 18:30:00 fin : 2023-11-02 . 0 EUR.

50 rue Saint-Michel CINES PALACES

Épinal 88000 Vosges Grand Est



As a region of genre cinema, the Grand Est region is launching « Frissons en Grand Est » (Thrills in the Grand East) in cinemas this Halloween.

Les Cinés Palace Épinal are offering :

From 6.30pm (free activities) :

Virtual Reality activity,

Board Games activity, with horror-themed games, in partnership with « Bar à Jeux Épinal »

Screenings (Evening = 11? / film = regular rates) :

20h00 :

Screening of short films

21h15 :

In-theater activity: Interactive game on « The Quarry » by Supermassive Games, released in 2022, where viewers can use their smartphones to choose the fate of the protagonists,

22h20 :

Screening of the restored version of Bong Joon Ho’s 2006 film « The Host ».

Como región de cine de género, la región del Gran Este pone en marcha « Frissons en Grand Est » (Emociones en el Gran Este) en los cines de todo el año durante Halloween.

Cinés Palace Épinal proyectará :

A partir de las 18.30 h (actividades gratuitas) :

Actividad de Realidad Virtual,

Actividad de juegos de mesa, con juegos de temática de terror, en colaboración con « Bar à Jeux Épinal »

Proyecciones (Tarde = 11? / película = tarifas normales) :

20h00 :

Proyección de cortometrajes

21h15 :

Actividad en sala: Juego interactivo sobre « The Quarry » de Supermassive Games, estrenado en 2022, en el que los espectadores podrán utilizar sus smartphones para elegir el destino de los protagonistas,

22h20 :

Proyección de la versión restaurada de la película de Bong Joon Ho de 2006 « The Host ».

Als Region des Genrekinos startet die Region Grand Est zum Jahresende die Aktion « Frissons en Grand Est », die während Halloween in den Kinosälen zu sehen sein wird.

Die Cinés Palace Épinal bieten Ihnen :

Ab 18:30 Uhr (Kostenlose Aktivitäten) :

Aktivität Virtual Reality,

Aktivität Gesellschaftsspiele, mit Spielen zum Thema Horror, in Zusammenarbeit mit « Bar à Jeux Épinal »

Filmvorführungen (Abend = 11 ? / Film = normale Preise) :

20h00 :

Vorführung von Kurzfilmen

21h15 :

Aktivität im Kinosaal: Interaktives Spiel zu « The Quarry » von Supermassive Games aus dem Jahr 2022, bei dem die Zuschauer dank ihrer Smartphones das Schicksal der Protagonisten bestimmen können,

22h20 :

Vorführung der restaurierten Fassung des Films « The Host » von Bong Joon Ho aus dem Jahr 2006.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT EPINAL ET SA REGION