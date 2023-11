Atelier gâteaux de Noël 50 Rue Saint-Germain Navarrenx, 13 décembre 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

Atelier création de roses des sables et mendiants au chocolat, jeunes chefs cuisto venez vous entrainer !

Tenue, matériel et goûter fournis. Fiche recette et gâteaux offerts.

8 enfants maximum, de 8 à 13 ans..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 17:00:00. EUR.

50 Rue Saint-Germain L’Estanquet

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Workshop to create sand roses and chocolate beggars, young chefs come and practice!

Clothing, equipment and snacks provided. Recipe sheet and cakes included.

maximum 8 children, ages 8 to 13.

Los jóvenes chefs vienen a practicar la elaboración de rosas de arena y mendigos de chocolate

Se proporciona ropa, material y tentempiés. Se proporciona hoja de recetas y pasteles.

máximo 8 niños, de 8 a 13 años.

Workshop zur Herstellung von Sandrosen und Schokoladenbettlern, junge Chefköche kommen und üben!

Outfit, Material und Snacks werden gestellt. Rezeptkarte und Kuchen werden angeboten.

maximal 8 Kinder, von 8 bis 13 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Béarn des Gaves