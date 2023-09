NUANCES FESTIVAL 2023 50 rue Oberlin Nancy, 29 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Dj sets & Live musiques électroniques

Expositions

Food Trucks & Bars

Safe Place

Musiques Électroniques + Expositions

Après une première édition inoubliable, le festival pluridisciplinaire mêlant musiques électroniques, expositions & performances visuelles, Nuances, revient pour une deuxième édition sensationnelle.

Préparez-vous à un programme extra pour cette seconde édition, qui marquera également la dernière dans le lieu emblématique qui a vu naître le festival, l’ancienne Usine Alstom.

3000 m2 d’immersion totale dans la vibe Nuances :

•un cocktail unique à la découverte de sonorités House & Techno assuré par un line up d’artistes talentueux et émergent

•un parcours artistique porté par des exposants passionnés

•des performances visuelles captivantes et multiformes étendues sur l’ensemble de la durée du festival

Alors, que tu sois habitué des lieux ou nouveau-converti, rejoins l’expérience pour son deuxième round les 29 & 30 septembre prochain.

¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ vend. 29 sept. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ – ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

•CAIVA (de) soundcloud.com/caiva

•BINARY DIGIT (fr) soundcloud.com/binarydigit

•VON RIU B2B MATÉ (fr) soundcloud.com/vonriu soundcloud.com/mate999

•JANOVSKI (fr) soundcloud.com/jjanovski

•STEF DE HAAN (nl) soundcloud.com/stefdehaan

•TITVS (fr) soundcloud.com/titvs001

¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ sam. 30 sept. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ – ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

•Dj set en extérieur w/ MARIE TONIC B2B PECHERESSE (fr)

•Animations extérieures

¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ sam. 30 sept. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ – ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

•ABR. (fr) soundcloud.com/abrmusicsc

•ZELEKE (fr) soundcloud.com/zeleke

•MISCHLUFT (de) soundcloud.com/mischluft

•TSST (fr) soundcloud.com/tsst_techno

•VEL (fr) soundcloud.com/vel_musique

•KICKS (fr) soundcloud.com/kicks

EXPOSANTS (TBA)

Entrée interdite aux mineurs le vendredi et le samedi à partir de 19h, une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire) sera demandée à l’entrée du festival.

Vestiaire sur place

Espace fumeur extérieur.

Accès PMR

Safe Place

Manifestation organisée avec le soutien de Scènes et Territoires.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

FOLLOW LA ZINTRIE

fb facebook.com/lazintrie

insta instagram.com/lazintrie/

more linktr.ee/Lazintrierecords

website https://lazintrie.fr/

Billetterie en ligne : https://shotgun.live/fr/festivals/nuances-festival-2023. Adultes

Vendredi 2023-09-29 19:00:00 fin : 2023-09-29 23:59:00. .

50 rue Oberlin

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Dj sets & Live electronic music

Exhibitions

Food Trucks & Bars

Safe Place

Electronic Music + Exhibitions

After an unforgettable first edition, Nuances, the multi-disciplinary festival combining electronic music, exhibitions & visual performances, returns for a sensational second edition.

Get ready for an extravagant program for this second edition, which will also mark the last in the emblematic venue that saw the birth of the festival, the former Alstom factory.

3000 m2 of total immersion in the Nuances vibe:

?a unique House & Techno cocktail featuring a line-up of talented emerging artists

?an artistic journey led by passionate exhibitors

?captivating, multi-faceted visual performances spanning the entire duration of the festival

So, whether you’re a regular visitor or a new convert, join the experience for its second round on September 29 & 30.

¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ vend. 29 sept. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

cAIVA (de) soundcloud.com/caiva

bINARY DIGIT (fr) soundcloud.com/binarydigit

vON RIU B2B MATÉ (fr) soundcloud.com/vonriu soundcloud.com/mate999

jANOVSKI (en) soundcloud.com/jjanovski

sTEF DE HAAN (nl) soundcloud.com/stefdehaan

?TITVS (fr) soundcloud.com/titvs001

¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ Sat. Sept. 30 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ – ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

outdoor DJ set w/ MARIE TONIC B2B PECHERESSE (fr)

outdoor entertainment

¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ Sat. Sept. 30 ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ – ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

aBR. (fr) soundcloud.com/abrmusicsc

zELEKE (fr) soundcloud.com/zeleke

?MISCHLUFT (de) soundcloud.com/mischluft

?TSST (fr) soundcloud.com/tsst_techno

?VEL (fr) soundcloud.com/vel_musique

?KICKS (fr) soundcloud.com/kicks

EXHIBITORS (TBA)

No entry for minors on Friday and Saturday from 7pm. ID (ID card, passport or driving license) will be required at the festival entrance.

Checkroom on site

Outdoor smoking area.

PRM access

Safe Place

Event organized with the support of Scènes et Territoires.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

FOLLOW LA ZINTRIE

fb facebook.com/lazintrie

insta instagram.com/lazintrie/

more linktr.ee/Lazintrierecords

website https://lazintrie.fr/

Online ticketing: https://shotgun.live/fr/festivals/nuances-festival-2023

Dj sets y música electrónica en directo

Exposiciones

Food Trucks y bares

Lugar seguro

Música electrónica + Exposiciones

Tras una primera edición inolvidable, el festival multidisciplinar que combina música electrónica, exposiciones y espectáculos visuales, Nuances, vuelve para una segunda edición sensacional.

Prepárese para una programación muy especial en esta segunda edición, que además será la última en el emblemático recinto que vio nacer al festival, la antigua Usine Alstom.

3000 m2 de inmersión total en el ambiente Nuances:

?un cóctel único de sonidos House & Techno de la mano de un cartel de artistas emergentes y con talento

un viaje artístico de la mano de expositores apasionados

espectáculos visuales cautivadores y polifacéticos durante todo el festival

Así que, tanto si es un visitante asiduo como un nuevo converso, únase a la diversión en la segunda ronda los días 29 y 30 de septiembre.

¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ vend. 29 sept. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

cAIVA (de) soundcloud.com/caiva

bINARY DIGIT (fr) soundcloud.com/binarydigit

vON RIU B2B MATÉ (fr) soundcloud.com/vonriu soundcloud.com/mate999

jANOVSKI (en) soundcloud.com/jjanovski

sTEF DE HAAN (nl) soundcloud.com/stefdehaan

tITVS (fr) soundcloud.com/titvs001

¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ Sábado 30 de septiembre ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ – ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

dJ set al aire libre con MARIE TONIC B2B PECHERESSE (fr)

animación al aire libre

¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ sáb. 30 sept. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ – ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

aBR. (fr) soundcloud.com/abrmusicsc

zELEKE (fr) soundcloud.com/zeleke

mISCHLUFT (de) soundcloud.com/mischluft

tSST (fr) soundcloud.com/tsst_techno

vEL (fr) soundcloud.com/vel_musique

kICKS (fr) soundcloud.com/kicks

EXPOSITORES (TBA)

Prohibida la entrada a menores de edad el viernes y el sábado a partir de las 19.00 h. Se requerirá identificación (DNI, pasaporte o permiso de conducir) en la entrada del festival.

Guardarropa en el recinto

Zona de fumadores al aire libre.

Acceso PMR

Lugar seguro

Evento organizado con el apoyo de Scènes et Territoires.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

SIGA A LA ZINTRIE

fb facebook.com/lazintrie

insta instagram.com/lazintrie/

más enlacetr.ee/Lazintrierecords

sitio web https://lazintrie.fr/

Venta de entradas en línea: https://shotgun.live/fr/festivals/nuances-festival-2023

Dj-Sets & Live elektronische Musik

Ausstellungen

Food Trucks & Bars

Safe Place

Elektronische Musik + Ausstellungen

Nach einer unvergesslichen ersten Ausgabe kehrt das multidisziplinäre Festival Nuances, das elektronische Musik, Ausstellungen und visuelle Performances vereint, für eine sensationelle zweite Ausgabe zurück.

Bereiten Sie sich auf ein extravagantes Programm für diese zweite Ausgabe vor, die auch die letzte in dem emblematischen Ort sein wird, an dem das Festival geboren wurde, der ehemaligen Alstom-Fabrik.

auf 3000 m2 tauchen Sie in den Vibe Nuances ein:

?ein einzigartiger Cocktail aus House- und Techno-Klängen, der von einem Line-up aus talentierten und aufstrebenden Künstlern serviert wird

?ein künstlerischer Parcours, der von leidenschaftlichen Ausstellern getragen wird

?fesselnde und facettenreiche visuelle Performances, die sich über die gesamte Dauer des Festivals erstrecken

Ob du also ein alter Hase oder ein Neuling bist, mach mit bei der zweiten Runde des Festivals am 29. und 30. September.

¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ vend. 29 Sep. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ – ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

cAIVA (de) soundcloud.com/caiva

bINARY DIGIT (fr) soundcloud.com/binarydigit

vON RIU B2B MATÉ (de) soundcloud.com/vonriu soundcloud.com/mate999

jANOVSKI (de) soundcloud.com/jjanovski

sTEF DE HAAN (nl) soundcloud.com/stefdehaan

tITVS (de) soundcloud.com/titvs001

¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ Sa. 30 Sep. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ – ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

dj-Set im Freien w/ MARIE TONIC B2B PECHERESSE (fr)

animationen im Freien

¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ Sa. 30. Sept. ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ – ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

aBR. (fr) soundcloud.com/abrmusicsc

?ZELEKE (fr) soundcloud.com/zeleke

mISCHLUFT (de) soundcloud.com/mischluft

tSST (de) soundcloud.com/tsst_techno

vEL (de) soundcloud.com/vel_music

kICKS (de) soundcloud.com/kicks

AUSSTELLER (TBA)

Minderjährige dürfen am Freitag und Samstag ab 19 Uhr nicht eingelassen werden. Am Eingang zum Festival wird ein Ausweis (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein) verlangt.

Garderobe auf dem Gelände

Raucherbereich im Freien.

Zugang für Behinderte (PMR)

Safe Place

Diese Veranstaltung wird mit der Unterstützung von Scènes et Territoires organisiert.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

FOLLOW LA ZINTRIE

fb facebook.com/lazintrie

insta instagram.com/lazintrie/

more linktr.ee/Lazintrierecords

website https://lazintrie.fr/

Online-Ticketing: https://shotgun.live/fr/festivals/nuances-festival-2023

Mise à jour le 2023-09-28 par DESTINATION NANCY